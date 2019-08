Gewonde bij sprong van balkon om woningbrand

In een portiekflat in Tilburg is een man van zijn balkon gesprongen nadat in zijn appartement op de eerste verdieping brand was uitgebroken. Hij raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

De brand bleef beperkt tot één woning, meldt een woordvoerster van de Veiligheidsregio. Volgens haar was de man behoorlijk in paniek toen hij van het balkon sprong.

Bovenliggende appartementen van de flat van vier hoog aan de Generaal Smutslaan zijn vanwege de brand ontruimd. De bewoners kunnen terug zodra alle woningen zijn gelucht.