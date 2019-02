Gewonde bij schietpartij woning Helmond

Bij een schietpartij op een woning in de Zeppelinstraat in Helmond is een bewoner gewond geraakt. Volgens de politie werd rond 04.00 uur door de voordeur van de woning geschoten. Daarbij raakte een bewoner gewond aan zijn onderbenen. De man is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie in Helmond is op zoek naar twee verdachten die er in een auto vandoor zouden zijn gegaan. Mogelijk was er sprake van een ruzie en zou het gaan om mensen die elkaar kenden. De technische recherche doet sporenonderzoek.

In de woning waren ook een vrouw en een jong kind aanwezig. Zij raakten niet gewond.