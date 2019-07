Op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is een persoon gewond geraakt bij een schietincident. De gewonde moest volgens de politie worden overgebracht naar een ziekenhuis.

De identiteit van de gewonde en de ernst van de verwondingen zijn niet bekend. De aanleiding voor het incident is evenmin onbekend. De politie is nog op zoek naar mensen die betrokken waren bij het incident of iets hebben gezien.