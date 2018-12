Op de Jos Cuypersstraat in Heerlen is zondagavond een 31-jarige man gewond geraakt door een schietincident. Hij werd twee keer beschoten en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie kon snel een verdachte aanhouden.

Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding is van de schietpartij. De politie is bezig met een forensisch- en buurtonderzoek.