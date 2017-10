Bij een schietpartij bij een woning in het Friese dorp Dronrijp is maandagochtend een gewonde gevallen. Het slachtoffer is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Meerdere verdachten zijn volgens de politie met een auto op de vlucht geslagen. In het dorp Deinum, dat ligt in de buurt van Dronrijp, is een auto in brand gestoken. De politie onderzoekt of dit voertuig met het schietincident te maken heeft.