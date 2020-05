Bij een schietincident aan de Hendrik Zwaardecroonstraat in Den Haag is een persoon woensdagavond gewond geraakt. De verdachte is volgens de politie weggerend.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van diens verwondingen en de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend. De politie heeft de identiteit van de gewonde nog niet bekendgemaakt.