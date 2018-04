Bij een schietpartij in Hoofddorp is donderdagavond een man gewond geraakt. De politie meldt dat er omstreeks half twaalf donderdagavond aan Graan voor Visch is geschoten op een personenauto en dat hierbij een man gewond is geraakt aan een been. Het slachtoffer is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie is een zoekactie gestart naar de dader.