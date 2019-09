Gewonde bij schietincident Zwolle

Bij een schietpartij in de Van Disselstraat in Zwolle is zondagochtend vroeg een 25-jarige man gewond geraakt. Dat meldt de politie die op zoek is naar een of twee verdachten die er volgens ooggetuigen op een scooter vandoor zijn gegaan.

Volgens De Telegraaf gaat het om een liquidatiepoging, maar daar kon een politiewoordvoerder zondagmiddag niets over zeggen. Over de aard van de verwondingen van het slachtoffer is nog niets bekend.

Ook een auto en een woning werden door kogels geraakt. De politie heeft nog niemand aangehouden. Veel buurtbewoners hebben het incident gezien of gehoord. De politie houdt daarom naast een forensisch onderzoek ook een buurtonderzoek.