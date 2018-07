De politie onderzoekt een schietincident op de ’s-Gravendijkwal in Rotterdam. Bij de schietpartij rond middernacht is één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet bekend hoe hij er aan toe is.

De toedracht van het schietincident is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek op de plek waar het gebeurd is. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden.