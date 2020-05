Bij een schietincident in de Karel Doormanstraat in het Brabantse Rijen is een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd.

Het incident vond plaats rond 21.00 uur meldde de politie. Agenten zijn een zoektocht naar de schutter gestart. De politie heeft de omgeving afgezet en zoekt met onder meer een politiehelikopter.