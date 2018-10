Een 46-jarige Delftenaar is dinsdagochtend vroeg gewond geraakt bij een schietincident aan de Gaaistraat in zijn woonplaats. De man raakte gewond aan zijn schouder en is naar het ziekenhuis gebracht.

De zaak heeft waarschijnlijk niets te maken met eerdere schietpartijen in Delft in juni en september. De politie vermoedt dat het schietincident te maken heeft met een conflict in de relationele sfeer. Een 34-jarige Delftenaar is in verband met de zaak aangehouden.