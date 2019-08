Bij een gewapende overval op een coffeeshop in Groningen is maandagavond iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is volgens de politie opgevangen door ambulancepersoneel en is aanspreekbaar. De verdachte zou na de overval op een fiets zijn weggereden.

Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Het is niet bekend of er bij deze overval aan het Schuitendiep iets is buitgemaakt.