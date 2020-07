Gewonde bij ongeval op A4, deel Beneluxtunnel afgesloten

Op de A4 ter hoogte van de Beneluxtunnel richting Rotterdam is dinsdagavond een automobilist gewond geraakt toen hij in aanrijding kwam met een vrachtwagen. De man is naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De linkertunnelbuis is afgesloten voor onderzoek.

De automobilist raakte door de aanrijding enige tijd bekneld en moest bevrijd worden door de brandweer. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd.

Het verkeer loopt door de afsluiting van de linkertunnelbuis ongeveer een kwartier vertraging op. Rijkswaterstaat verwacht dat de hinder rond 22.00 uur voorbij is.