Gewonde bij ongeval door mogelijke straatrace

Bij een ongeval in Utrecht, dat mogelijk het gevolg was van een straatrace, is zondag een 48-jarige man uit Utrecht zwaargewond geraakt. Het slachtoffer zat in een busje dat op de Rio Brancodreef frontaal botste op een auto die op de verkeerde weghelft reed.

Volgens de politie waren bij het ongeval vermoedelijk nog twee andere auto’s betrokken. Meerdere getuigen zeggen dat sprake was van een straatrace. De politie onderzoekt of dit inderdaad het geval was. De twee andere auto’s zijn in de omgeving zonder inzittenden aangetroffen. Onderzoek moet nog uitwijzen wie de bestuurders waren en wat hun rol was bij het ongeval.

Het ongeluk vond rond 12.30 uur plaats. De bestuurder van de auto die op het busje reed, een 21-jarige Utrechter, is aangehouden. Het wegdek lag bezaaid met onderdelen en bussen moesten worden omgeleid. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht.