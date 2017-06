Gewonde bij grote brand in pizzeria Nuland

In een pizzeria in het Brabantse Nuland heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een grote uitslaande brand gewoed. De brandweer is met veel manschappen en materiaal uitgerukt om het vuur te bestrijden en kon kort voor 05.00 uur het sein brand meester geven.

Ambulancemedewerkers hebben één persoon behandeld voor brandwonden. „Er was aanvankelijk het vermoeden dat er nog meer personen in het pand waren, maar we gaan er nu van uit dat dat niet het geval is”, laat de brandweer weten.

De brand brak tussen 03.00 en 04.00 uur ’s nachts uit op de benedenverdieping in een pizzeria aan het Prins Bernardplein door nog onbekende oorzaak. De brand sloeg vervolgens over naar appartementen boven het restaurant en naar de ernaast gelegen bloemenwinkel.

Op het traject tussen Den Bosch en Oss is momenteel geen treinverkeer mogelijk in verband met de inzet van hulpdiensten. De brandweer is uitgerukt met groot watertransport, waarbij een brandslang over het spoor ligt. De NS laat weten dat de stremming tot 07.00 uur vrijdagochtend zal duren.