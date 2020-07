Gewonde bij brand op industrieterrein in Mijdrecht

In Mijdrecht is woensdagavond een grote brand uitgebroken in een loods op een industrieterrein aan de Productieweg. Het vuur lijkt inmiddels onder controle, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht. Een persoon liep lichte brandwonden op bij een poging het vuur te doven. Een omstander werd onwel en is naar het ziekenhuis gebracht.

De brand brak uit in een loods van een bedrijfsverzamelpand waar een spuiterij in zit, aldus de Veiligheidsregio. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen panden en verwacht zeker nog twee uur bezig te zijn met de bluswerkzaamheden.

Over de identiteit van de persoon die gewond raakte, is niets bekendgemaakt. Bij het incident werd ook de hulp ingeschakeld van een traumahelikopter.