Gewonde bij brand op camping Heerewaarden

Bij een brand op een camping in het Gelderse Heerewaarden is een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis overgebracht, liet een woordvoerder van de veiligheidsregio weten. Het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Het vuur brak rond 22.00 uur uit in een caravan. Twee naastgelegen caravans zijn ook getroffen door de hitte en niet meer bruikbaar. Voor een persoon moet een alternatieve slaapplek worden gevonden, zei de zegsman.

Volgens de woordvoerder is er een explosie gehoord. Mogelijk zou dit een gasfles zijn geweest. De brand op de camping aan de Hogestraat was rond 22.40 uur meester, zei hij.

De campinggasten in de directe omgeving zijn uit voorzorg geëvacueerd.