Gewonde automobilist mishandelt ambulancemedewerker

De politie heeft in de nacht van zondag op maandag in Moerstraten (Noord-Brabant) een 30-jarige gewonde man aangehouden voor het mishandelen van een ambulancemedewerker. De man was onder invloed van alcohol. Hij was met zijn auto in een sloot terechtgekomen.

Hulpverleners waren rond 01.30 uur naar de splitsing Moerkantsebaan en Luienhoekweg gereden, nadat een passant had gemeld dat daar een auto in de sloot lag. In het voertuig zaten twee personen.

De bestuurder verzette zich hevig toen de ambulancemedewerker hem wilde helpen. Hij trapte en sloeg de hulpverlener en werd daarom aangehouden. Na onderzoek en behandeling in het ziekenhuis is de man overgebracht naar een politiecel. De ambulancemedewerker heeft aangifte gedaan van mishandeling.

De bijrijder kon zelfstandig uit de auto komen en hoefde niet naar een ziekenhuis.