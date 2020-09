Gewichtstoename bij een op de vijf kinderen door coronacrisis

Een op de vijf kinderen in Nederland is aangekomen als gevolg van de coronacrisis. Bij kinderen die al overgewicht hadden is dit zelfs zo’n 40 procent, maakte het academisch ziekenhuis Maastricht UMC+ bekend na onderzoek. Ook de ouders werden door een gebrek aan beweging zwaarder.

Uit het onderzoek blijkt dat een op de drie kinderen meer ongezonde tussendoortjes is gaan eten tijdens de coronacrisis. Daarbij is driekwart van de jongeren minder gaan bewegen, gemiddeld 51 minuten per dag minder dan vorig jaar rond dezelfde tijd. „Waar vorig jaar 64 procent van de kinderen nog de beweegnorm haalde (van één uur matig-intensieve beweging per dag), was dat tijdens de coronacrisis nog maar 20 procent”, aldus het Maastrichtse ziekenhuis.

In maart werd besloten om de scholen te sluiten door de uitbraak van het virus. Ook bij sportclubs moesten de deuren dicht. Inmiddels zijn deze instellingen wel weer open. Maar in de tussenliggende periode kwam de dagindeling van kinderen er opeens heel anders uit te zien.