„Geweten kroongetuige Nabil B. knaagde”

Een knagend geweten én een concrete dreiging vanuit zijn eigen groep criminele handlangers heeft Nabil B. doen besluiten zich bij justitie te melden en opening van zaken te geven. Niet alleen over zijn eigen rol bij zware misdrijven, maar ook die van anderen. De 30-jarige B. „neemt zijn verantwoordelijkheid en accepteert de vérstrekkende gevolgen voor hem en anderen”, aldus zijn advocaten vrijdag, nadat het Openbaar Ministerie bekend had gemaakt dat het een deal met B. heeft gesloten.

De deal is in december 2017 gesloten. Volgens de beide raadslieden werden in de groep waartoe B. behoorde opdrachten tot liquidaties gegeven en ook uitgevoerd. „Naarmate de tijd verstreek is dat aan het geweten van onze cliënt gaan knagen.”

De ‘vergismoord’ op Hakim Changachi, op 12 januari vorig jaar in Utrecht-Overvecht, was voor B. een keerpunt. B. kende het slachtoffer goed. Na de moord werd hij vanuit de eigen groep ernstig bedreigd, omdat hij als „een risico” werd gezien.

„Als je een risico kan zijn, word je direct uit de weg geruimd”, aldus de officier van justitie tijdens de zitting in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol, waarin het OM de deal met B. bekendmaakte. „Eigen kamp of niet. Het doet er niet toe.”