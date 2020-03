Geweldplegers Gorinchem hoeven niet meer de cel in

Drie 16-jarige jongens die in november vorig jaar betrokken waren bij ernstige geweldplegingen in Gorinchem hoeven niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam veroordeelde hen dinsdag tot jeugdcelstraffen die even lang zijn als de tijd die ze in voorarrest hebben gezeten. Volgens de rechtbank hebben twee van de drie zich schuldig gemaakt aan een poging tot doodslag. Ze hebben een van de slachtoffers tegen zijn hoofd en buik getrapt toen hij op de grond lag.

De zaak deed destijds veel stof opwaaien, ook omdat op sociale media schokkende videobeelden van het geweld circuleerden. In het Gijsbert van Andelpark in Gorinchem werden op 15 november meerdere jongeren mishandeld. In het daaropvolgende onderzoek hield de politie vijf verdachten aan. In dat onderzoek maakte de politie dankbaar gebruik van de gemaakte beelden.

Naast de celstraf legde de rechtbank de twee jongens die zijn veroordeeld voor de poging tot doodslag een voorwaardelijke celstraf van negentig dagen op. Ook krijgen ze een leer- dan wel werkstraf. Ze moeten het slachtoffer 3000 euro schadevergoeding betalen.

De derde verdachte is veroordeeld voor openlijk geweld tegen vier slachtoffers en mishandeling van één slachtoffer. Hij kreeg naast de reeds uitgezeten celstraf een voorwaardelijke vrijheidsstraf en een werkstraf opgelegd. Ook moet hij zich laten behandelen en zijn slachtoffers een schadevergoeding betalen.