Milieudefensie noemt het plan van het kabinet om de gaskraan jaren eerder dicht te draaien „geweldig nieuws voor Groningers, zo lang het herstel van de schade eindelijk op gang komt”. De milieuorganisatie vindt dat „vervuilend gas niet past binnen een klimaatvriendelijke toekomst”.

Milieudefensie hoopt dat niet alleen de gaswinning in Groningen stopt. „Nu is het tijd de gaswinning in de talloze kleine velden in Nederland snel af te bouwen.”