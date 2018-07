Geweld tegen treinkapers niet onrechtmatig

De Nederlandse staat is niet aansprakelijk voor de dood van twee gijzelnemers tijdens de beëindiging van de treinkaping bij De Punt in 1977. De mariniers die de trein bestormden, hebben geen onrechtmatig geweld gebruikt.

Dat stelde de rechtbank Haag woensdagmorgen in een eindoordeel in de zaak die de nabestaanden van Max Papilaja en Hansina Uktolseja in 2015 aanspanden.

De rechtbank wees alle eisen af. De nabestaanden ontvangen geen schadevergoeding. Wel beslisten de rechters dat beide partijen hun eigen proceskosten moeten dragen: de staat heeft een verhoor van de mariniers achterwege gelaten, waardoor onnodig onduidelijkheid is ontstaan.

Negen gewapende Zuid-Molukkers zetten de intercity Assen-Groningen op 23 mei 1977 stil om aandacht te vragen voor de politieke omstandigheden van hun volk en de wijze waarop de Nederlandse regering daarmee zou moeten omgaan. Na negentien dagen besloot de regering de gijzelingsactie te beëindigen. Bij de beschieting door precisieschutters en de bestorming van de trein door ruim dertig mariniers op 11 juni kwamen twee passagiers en zes treinkapers om.

De staat heeft altijd ontkend dat er sprake was van executies en onrechtmatig geweld. De marinier die in een schemerige coupé op Papilaja schoot, besloot daartoe in een fractie van een seconde omdat er beweging was onder

de deken waaronder de kaper lag. De rechtbank vindt het optreden van de marinier begrijpelijk.

Ook bij Uktolseja was sprake van een snelle reactie van een marinier op een beweging in een halfduistere ruimte. De marinier kon niet zien dat ze ernstig verwond en ongewapend was. De rechtbank oordeelt dat de mariniers in de „achteraf gezien onjuiste, maar oprechte en daarom verschoonbare” veronderstelling verkeerden dat het geweld nodig was.

Dreiging

De rechters wijzen op de omstandigheden waaronder de bevrijdingsactie werd uitgevoerd. Bij de vorige kaping, in december 1975 bij Wijster, hadden Molukkers de machinist en twee passagiers geëxecuteerd. De kapers bij De Punt waren waarschijnlijk niet van plan slachtoffers te maken, maar wekten wel die indruk door het uitvoeren van een soortgelijke kaping, door het onder schot houden van gijzelaars en door in een dreigende boodschap te spreken over de dood van de treinpassagiers.

De Haagse rechtbank wijst de aantijging af dat de mariniers een ontoelaatbare geweldsinstructie hebben gekregen. De mariniers wisten dat ze gijzelnemers moesten arresteren als die zich niet verzetten. De nabestaanden stellen dat de mariniers ervan uitgingen dat alle gijzelnemers gedood zouden worden, maar dat blijkt volgens de rechters niet uit de verhoren.

Ook de stelling van de nabestaanden dat er een heimelijke, niet op schrift gestelde geweldsinstructie zou hebben bestaan dat niemand van de Molukse gijzelnemers mocht overleven, nemen de rechters niet over. Die stelling is gebaseerd op verklaringen van ”horen zeggen”, die ook niet eenduidig zijn. De rechtbank acht het niet nodig extra getuigen te horen en concludeert dat er geen aanleiding is voor het bestaan van een geheime instructie.