Geweld tegen hulpverleners Amsterdam

De politie in Amsterdam heeft twee personen aangehouden die zich tijdens de jaarwisseling tegen hulpverleners keerden. In totaal waren er vijf incidenten waarbij hulpverleners werden bedreigd of belaagd met zwaar vuurwerk, blijkt maandag uit het voorlopige beeld van de gemeente Amsterdam.

„Dit soort incidenten gebeuren helaas elk jaar, maar elk incident is er één te veel”, aldus onder meer het Openbaar Ministerie, politie en gemeente, die agressie tegen hulpverleners „volstrekt onacceptabel en schandalig” noemen.

Politie, brandweer, medewerkers op de ambulances en de gemeente geven aan dat de jaarwisseling rustig is verlopen. Grote incidenten bleven uit en de sfeer op straat was gemoedelijk. Brandweerauto’s en ambulances hadden het niet drukker dan vorig jaar. Van de 165 keer dat de brandweer uitrukte, gebeurde dat 24 keer voor een brandend voertuig. Zeventien auto’s, twee vrachtwagens en vijf scooters brandden uit. De politie hield in totaal 43 mensen aan.