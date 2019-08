Geweld tegen agenten Utrecht bestraft

Twee mannen die op 16 april in Utrecht betrokken waren bij een vechtpartij met de politie, zijn woensdag door de politierechter veroordeeld tot voorwaardelijke celstraffen en werkstraffen van 100 en 150 uur. Dat meldt het Openbaar Ministerie woensdag.

De twee agenten waren in de Kanaalstraat bezig met een arrestatie toen ze werden belaagd door een grote groep omstanders. Er werd gescholden, getrokken, geslagen, geduwd en geschopt, aldus het OM. De agenten moesten hun wapenstok gebruiken. Uiteindelijk waren er tientallen agenten nodig om de orde te herstellen.

De twee verdachten, 19 en 22 jaar oud, hebben actief meegedaan aan het geweld. Een van hen is bovenop de agenten gedoken, de ander maakte slaande en trappende bewegingen richting hen.

De politie was op een melding afgekomen over het lastigvallen van een vrouw door twee mannen. Ter plaatse bleek dat een van de twee nog een straf moest uitzitten. Hij wist in het tumult te ontkomen en heeft zich later gemeld. De man moet later voor de rechter komen wegens het verzet tegen zijn arrestatie.