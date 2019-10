Geweld tegen agent tijdens trouwstoet gefilmd

De politie heeft beelden waarop de klap te zien is waardoor een agent knock-out raakte tijdens een trouwstoet in Rotterdam. Tot nu toe waren er alleen beelden waarop te zien was dat de agent opkrabbelde, maar een omstander heeft nu zijn telefoonbeelden aan de politie ter beschikking gesteld. De beelden zijn dinsdagavond te zien in Opsporing Verzocht.

De betrokken agent verloor vrijdag 30 augustus het bewustzijn door de klap, tijdens een confrontatie met een aantal boze bruiloftsgasten. Toen agenten de bruidsstoet wilden controleren vanwege onnodig toeteren en gevaarlijk rijgedrag, misdroegen enkele feestgangers zich. De man die de klap uitdeelde, wist weg te komen.

De agent liep een hersenschudding en whiplash op en is nog altijd niet in staat om te werken.