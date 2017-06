Geweld onder invloed zwaarder bestraft

Geweldplegers worden voortaan door de politie standaard gecontroleerd bij het vermoeden van gebruik van alcohol en drugs. Als zij de gestelde normen overschrijden, dan riskeren zij een zwaardere straf.

De politie past met ingang van zaterdag landelijk haar wettelijke bevoegdheid toe om verdachten van geweldsmisdrijven te testen op drank en drugs, kondigde het ministerie van Veiligheid en Justitie vrijdag aan.

De Wet middelenonderzoek bij geweldplegers is op 1 januari 2017 in werking getreden, maar werd in het eerste half jaar alleen op kleine schaal en alleen bij alcoholverdenking beproefd in Eindhoven, Alkmaar, Putten, Ermelo en Harderwijk.

Alcohol en drugs worden gezien als belangrijke ontremmende factoren bij geweld. Daarom kan het Openbaar Ministerie zwaardere straffen eisen als de toegestane waarden voor het gebruik van drugs of alcohol worden overschreden.