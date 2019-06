„Geweld geen rode draad in leven Sjonny W.”

.AMSTERDAM (ANP) - Gewelddadig gedrag is geen rode draad geweest in het leven van Sjonny W., ook niet in periodes dat hij zich te buiten ging aan het gebruik van drank en drugs.

Dat heeft een gedragsdeskundige van het Pieter Baan Centrum (PBC) dinsdag verklaard in het strafproces tegen de 46-jarige Amsterdammer, die wordt verdacht van de moord op drie vrouwen. “Er waren incidenten waarbij hij geweld gebruikte, maar er was geen sprake van structureel gewelddadig gedrag”, zei hij. "Ook in de tijd dat hij intensief drugs gebruikte, had hij geen kort lontje."

W. is in de aanloop naar zijn proces zeven weken lang geobserveerd in het PBC. Ook is uitvoerig onderzoek gedaan naar verklaringen die mensen in zijn omgeving over hem hebben afgelegd.

De misdrijven waarvan W. wordt beschuldigd hadden op basis van de persoonlijkheidsstoornis die bij hem is vastgesteld "nooit kunnen worden voorspeld”, zei de deskundige.