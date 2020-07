Gewapende overval op distributiecentrum Bol.com

Het distributiecentrum van Bol.com in Waalwijk is zondag overvallen. Het gaat om een gewapende overval die volgens de politie vermoedelijk door meerdere daders is uitgevoerd. De daders bedreigden twee beveiligingsmedewerkers. Bij de overval van het pand aan de Pakketweg is niemand gewond geraakt. Of de overvallers iets hebben meegenomen is nog niet bekend.

De overval blijkt al zondagochtend te zijn geweest. Uit de verklaringen van beveiligers blijkt dat de daders omstreeks 9.00 uur het pand binnenkwamen. Ze zijn daar geruime tijd geweest, meldde de politie. De aanwezige medewerkers werden bedreigd en konden kort voor 15.00 uur een voorbijganger alarmeren die de politie waarschuwde.

Bij Bol.com zijn ze „enorm geschrokken” van de overval. Een speciaal team biedt hulp aan de medewerkers, laat een woordvoerster weten. Bij de bezorging van pakketjes zullen maandag wat vertragingen zijn. Mensen die daar mee te maken krijgen, ontvangen daarover bericht.

In de omgeving van het distributiecentrum is naar de daders gezocht, maar zonder resultaat. Het onderzoek naar wat zich precies heeft afgespeeld is in volle gang, aldus de politie.