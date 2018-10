Gewapende man Utrecht wilde geen kwaad doen

De man die dinsdag in het stadskantoor van Utrecht werd opgepakt omdat hij zich verdacht gedroeg, had een gasalarmpistool en een ploertendoder in zijn tas. Toch had hij geen kwaad in de zin, constateert de politie na onderzoek. De dertigjarige Utrechter verklaarde dat hij zich al langer bedreigd voelt.

De man droeg ook een kogelwerend vest uit zelfbescherming. Van dreiging of agressie was geen sprake, laat staan dat er aanwijzingen zijn voor terroristische motieven, aldus de politie. Agenten hielden de man rustig aan. Hij is inmiddels vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie beslist later nog of het de man vervolgt voor verboden wapenbezit.