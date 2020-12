Gevonden skeletten Vianen liggen in oud massagraf

De twintig skeletten die onlangs bij graafwerkzaamheden in Vianen zijn blootgelegd, blijken te liggen in een massagraf uit de periode late middeleeuwen tot enkele honderden jaren geleden. Archeologisch onderzoeksbureau De Steekproef heeft vastgesteld dat er van 44 individuen, vooral jonge mensen zo lijkt het, botten aan de oppervlakte liggen. Specialistisch onderzoek moet later duidelijk maken hoe ze zijn gestorven, bijvoorbeeld bij een veldslag of door een epidemie.

De opgraving duurt zeker tot eind dit jaar. In de loop van 2021 hoopt de gemeente Vijfheerenlanden meer duidelijkheid te hebben over de oorsprong van het massagraf. De skeletten gaan eerst naar een depot. „Daar zal via een steekproef worden bepaald welke skeletten in aanmerking komen voor specialistisch onderzoek. Omdat eerst alle skeletten moeten worden opgegraven, zal het onderzoek aan de resten pas in 2021 kunnen worden uitgevoerd”, meldt wethouder Christa Hendriksen.

De gemeente verwacht dat er in het graf nog tientallen skeletten liggen van misschien wel zo’n honderd individuen. Dinsdag waren in ongeveer een kwart van het volledige massagraf alle skeletten vrijgelegd.

Vorige week werd bekend dat bij werkzaamheden aan een nieuw stukje stadsgracht in Vianen skeletten waren gevonden. De vindplek ligt in of nabij het voormalige kasteelterrein Batestein. Dit kasteel is rond 1370 gebouwd. Het kasteel diende 300 jaar als woonlocatie voor belangrijke adellijke geslachten. Na een brand in 1696 raakt het kasteel in verval.