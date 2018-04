Gevonden skelet is van 66-jarige Tielenaar

De menselijke resten die afgelopen maandag en dinsdag werden gevonden in Tiel, zijn die van een 66-jarige inwoner van de Gelderse plaats. Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen sprake is van een misdrijf, aldus de politie vrijdag.

Een voorbijganger ontdekte op maandag een schedel in de struiken aan de Grotebrugse Grintweg en waarschuwde de politie. Een dag later werd, met behulp van speurhonden, een skelet gevonden. Het stoffelijk overschot lag er al enige tijd.

De stoffelijke resten zijn van een man die sinds oktober spoorloos was, nadat hij gedreigd had zijn huis aan de Oude Medelstraat op te blazen. De politie bevestigt een bericht van De Gelderlander daarover. In de woning had de politie jerrycans met benzine en gasflessen aangetroffen. De man zou regelmatig voor overlast hebben gezorgd in de buurt.