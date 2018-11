Gevonden 'Picasso' is stunt theatergezelschap

Het in 2012 uit de Rotterdamse Kunsthal gestolen werk Tête d'Arlequin van Pablo Picasso is nog steeds zoek. De tekening die na een tip in Roemenië werd gevonden, en die lijkt op dit werk van Picasso, is een publiciteitsstunt van het Antwerpse theatergezelschap BERLIN.

BERLIN geeft op zijn internetpagina aan dat het met de zogenoemde vondst de aandacht wil vestigen op de voorstelling rond meestervervalser Geert Jan Jansen. Een onderdeel van de voorstelling is het uit de Kunsthal gestolen werk Tête d’Arlequin van Picasso terug te brengen.

BERLIN was zondagavond niet bereikbaar voor commentaar en liet via de website weten eerst te willen spreken met de in Nederland wonende Roemeense schrijfster Mira Feticu. Feticu schreef een boek over de roof waarbij in 2012 zeven schilderijen van onder anderen Picasso, Henri Matisse en Claude Monet werden gestolen uit de Kunsthal. Enkele dagen geleden kreeg ze een tip waar een van de werken, Tête d'Arlequin van Picasso, was te vinden. De vondst zorgde voor veel reuring. De tekening die ze opgroef is overhandigd aan de Roemeense autoriteiten.