Gevonden lijk in Leeuwarden duidt op misdrijf

Politieagenten hebben dinsdagmiddag in een huis aan de Professor Meester P.S. Gerbrandyweg in Leeuwarden een lijk gevonden. Er zijn volgens de politie aanwijzingen die duiden op een misdrijf. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend, maar vermoedelijk gaat het om de 73-jarige bewoner, aldus de politie woensdag.

Bij de politie kwam dinsdag een melding binnen van mensen die de situatie rond het huis niet vertrouwden. Toen agenten een kijkje gingen nemen, werd het lichaam aangetroffen. De kamers in de woning worden verhuurd aan studenten, vooral van Chinese afkomst. De politie wil in contact komen met de mensen die in het verleden in het huis hebben gewoond.

Over de doodsoorzaak van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt.