Gevonden lichaam van vermiste vrouw

Het lichaam dat in de omgeving van Nunspeet werd gevonden, is van een vrouw uit die Gelderse plaats die sinds maandagavond werd vermist. De 47-jarige vrouw is niet door een misdrijf omgekomen. De politie wil verder geen informatie geven over de doodsoorzaak.

De auto van de vrouw werd dinsdagavond al aangetroffen tussen Nunspeet en Elspeet. Naar de vrouw werd de afgelopen dagen gezocht met speurhonden, paarden en een helikopter. Samen met familie en gespecialiseerde vrijwilligers werd vrijdag verder gezocht in de omgeving tussen Elspeet en Nunspeet. Het lichaam werd uiteindelijk niet gevonden op de plek waar de zoektocht werd gehouden, maar in een natuurgebied langs de N310 tussen Nunspeet en Elspeet.