Gevonden lichaam in IJsselmeer blijkt vermiste man

Het lichaam dat maandag is gevonden in het IJsselmeer blijkt te zijn van de man die donderdag overboord sloeg. Volgens de politie gaat het om een 49-jarige man uit de gemeente Fryske Marren. Het lichaam is overgedragen aan de familie.

Het slachtoffer werd gevonden ter hoogte van de sluis bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk door omstanders, die de politie waarschuwden. De politie vermoedde al dat het om de vermiste man ging, van wie de identiteit eerder niet bekend was gemaakt, maar bevestigt dit nu.

Vorige week werd met sonarapparatuur, schepen van de kustwacht en een helikopter gezocht naar de man. Het slachtoffer viel na een klap van de giek in het water, op ongeveer een kilometer afstand van de Breezanddijk op de Afsluitdijk.