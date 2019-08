Gevonden lichaam in Amsterdam is van Hongaar

Het lichaam dat zondagochtend in het water bij de Korte Prinsengracht in Amsterdam is gevonden, is van een 49-jarige Hongaarse man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, meldt de politie.

De recherche doet onderzoek naar de doodsoorzaak en hoe lang het lichaam in het water heeft gelegen. De melding van het gevonden lichaam kwam rond 9.00 uur binnen.

Het lijk werd gevonden in de buurt van waar zaterdag de Canal Parade in Amsterdam eindigde. Of de man iets van doen heeft gehad met de Canal Parade is nog onduidelijk.