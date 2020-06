Gevonden lichaam blijkt van vermiste surfer

Het stoffelijk overschot dat donderdagochtend in de haven van Scheveningen is gevonden, is van de al weken vermiste 23-jarige surfer uit Delft. Dat is na identificatie duidelijk geworden, meldt de politie. De familie van de man is inmiddels geïnformeerd.

Twee wandelaars zagen rond 10.40 uur een lichaam tussen de rotsblokken bij het Noordelijk Havenhoofd liggen. Zij waarschuwden direct de hulpdiensten.

Bij Scheveningen kwamen op 11 mei vijf surfers om het leven. Een 30-jarige en 38-jarige man uit Den Haag bezweken die maandagavond aan hun verwondingen toen ze op de kant waren gehaald. De lichamen van een 24-jarige man uit Den Haag en een 22-jarige man uit Delft werden een dag later geborgen. Het stoffelijk overschot van de vijfde surfer dreef weg tijdens een bergingspoging.

Defensie zette de eerste dagen van de zoektocht naar de vijfde surfer een duikteam en een onderwaterrobot met sonar in. Ook een politiehelikopter vloog bij de kust. De zoektocht leverde niets op. Burgemeester Johan Remkes bedankte enkele dagen na het surfdrama tijdens een raadsvergadering de hulpdiensten, die hun werk moesten doen onder moeilijke omstandigheden. „Op een plek die zij heel goed kenden, ging het toch mis”, zei Remkes over de vijf overleden surfers. „Ik spreek namens elke Hagenaar en elke Scheveninger dat wij intens meeleven met alle nabestaanden.”