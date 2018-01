De dode vrouw die maandagmiddag werd aangetroffen in een sloot aan de IJsselmeerlaan in Leiden, is de 65-jarige Levina de Bree die sinds zondag vermist was. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

De politie gaf op zondag een foto en de identiteit vrij van de vrouw. Van haar was niets meer vernomen sinds ze woensdag in verwarde toestand vanaf haar huis in het centrum van Leiden was vertrokken.

De politie deelde een opsporingsbericht via social media.