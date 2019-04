Gevolgen voor hoofdofficieren nog onduidelijk

Het is niet duidelijk wat er met de twee hoofdofficieren gaat gebeuren die in opspraak zijn geraakt wegens een liefdesrelatie die ze jarenlang verzwegen. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat niet in op de rechtspositie van personen.

De twee staan al sinds juni vorig jaar op non-actief. Beiden gingen met buitengewoon verlof toen het onderzoek begon naar hun affaire en de effecten daarvan. Zij ontvingen wel salaris.

Een van de hoofdrolspelers, Marc van Nimwegen, is nu door de leiding van het Openbaar Ministerie (OM) geschorst naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek door de commissie-Fokkens. Een schorsing is een van de disciplinaire maatregelen die kunnen worden opgelegd aan een rechterlijk ambtenaar als er iets niet in de haak is.

Deze maatregel is voor een bepaalde tijd waarbij het inkomen geheel of deels kan worden ingehouden, staat in het besluit over de rechtspositie van rechterlijke ambtenaren. Of het tot ontslag zal leiden, is niet bekend. Het OM zegt daar niets over.

Dat laatste geldt ook voor Marianne Bloos. Haar buitengewoon verlof - dat net als bij Van Nimwegen overeengekomen was met het OM - is verlengd. Waar dat toe leidt, is nog niet bekend.