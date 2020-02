„Gevolgen reorganisatie OM Oekraïne op MH17-proces niet groot”

Het Openbaar Ministerie (OM) verwacht niet dat de reorganisatie bij justitie in Oekraïne grote invloed zal hebben op het MH17-proces in Nederland dat in maart begint.

NRC meldt dat alle Oekraïense MH17-aanklagers uit hun functie zijn ontheven. Ook zijn de twee officieren vervangen die namens Oekraïne zitting hadden in het Joint Investigation Team (JIT), het internationale samenwerkingsverband dat de ramp onderzoekt.

Volgens het OM is Nederland op de hoogte gebracht van de wisselingen. Hoofdofficier Fred Westerbeke, de onderzoeksleider van het JIT, is toen voor overleg naar Kiev gereisd. Hij heeft de garantie gekregen dat de uit zijn functie gezette aanklager Oleh Peresada verbonden blijft aan het JIT. Hij zou zich alleen geen officier van justitie meer mogen noemen.

„Dat was voor ons belangrijk omdat hij veel kennis van zaken heeft”, aldus een woordvoerster van het OM. „We weten niet wat het voor de toekomst betekent, maar we gaan ervan uit dat de wisselingen niet heel veel invloed zullen hebben op het proces in Nederland omdat dit dossier al klaar is.”

Bij de vliegramp met vlucht MH17 op 17 juli 2014 kwamen 298 mensen om het leven, onder wie 196 Nederlanders.