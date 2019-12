Gevluchte Hongaarse pedofiel opgepakt in Rotterdam

In Rotterdam is dinsdag een 33-jarige man uit Hongarije aangehouden die in zijn thuisland nog een celstraf van tien jaar moet uitzitten. Dat maakte de politie woensdag bekend. De man is veroordeeld voor een zedendelict met een minderjarige en was in het bezit van kinderporno. De Hongaar werd opgepakt in een woning, waar precies is niet bekendgemaakt.

De Nederlandse politie kreeg vanuit Hongarije het verzoek om de man, die zijn thuisland was ontvlucht, op te sporen. Nu dat gelukt is, wordt de zedendelinquent overgedragen aan Hongarije. Onduidelijk is hoe lang hij zich in Nederland heeft schuilgehouden.