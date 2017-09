Gevluchte automobilist zwaargewond

Een 74-jarige man uit St. Willebrord is zondagavond zwaargewond geraakt bij een ongeluk in het Brabantse Oudenbosch, vermoedelijk ontstaan omdat hij op de vlucht was voor de politie.

Surveillerende agenten gaven de man rond 21.15 uur een stopteken omdat hij met hoge snelheid en slingerend op snelweg A17 reed. De automobilist reed vervolgens zo hard weg dat de politieauto hem niet kon volgen. De agenten besloten zijn remlichten te volgen en zagen hem de afslag Oudenbosch nemen.

Bij de rotonde op de Vaarweg in de plaats bleek de gevluchte automobilist op een andere auto te zijn gebotst, waarvan de bestuurder eveneens gewond raakte. De man uit St. Willebrord lag zwaargewond naast zijn auto. Beide automobilisten zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Het is volgens de politie nog niet duidelijk waarom de automobilist er vandoor ging.