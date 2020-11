Gevarenregio’s turven minder coronabesmettingen

In Rotterdam-Rijnmond, Twente en Zuid-Holland Zuid, de drie veiligheidsregio’s waar volgens premier Mark Rutte een regionale lockdown dreigt, zijn de besmettingscijfers afgelopen etmaal gedaald.

In Rotterdam-Rijnmond daalde het aantal nieuwe coronabesmettingen tussen zondagochtend en maandagochtend met 47 tot 618. In Twente werden afgelopen etmaal 132 nieuwe gevallen geteld. Een dag eerder waren dat er nog 306. Ook de regio Zuid-Holland Zuid liet een plotselinge afname zien, van 229 tot 169.

De besmettingscijfers in Twente, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid waren vorige week zeer hoog in vergelijking met de rest van het land. De regio’s lieten weten de ontwikkelingen nog even aan te zien voor ze zich gaan beraden op extra strenge maatregelen die in hun gebied misschien nodig zijn.