Gevangenisziekenhuis Scheveningen betert leven

Het ziekenhuis van de gevangenis in Scheveningen heeft zijn leven aanmerkelijk gebeterd, vindt de gezondheidsinspectie. Eerder dit jaar waren er klachten over de situatie in het bajeshospitaal, die van binnenuit werden gemeld.

Het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg, zoals de ziekenboeg eigenlijk heet, heeft volgens de inspectie inmiddels „voldoende maatregelen genomen om risico’s voor de zorg van gedetineerde patiënten te verminderen”. Maar ze zijn er nog niet, want er moet nog wel „voldoende draagvlak voor de verbeteringen onder de medewerkers” worden gekweekt.

De inspectie deed onderzoek na een melding van een (voormalig) medewerker, die klaagde over tekortkomingen in het medisch handelen en over onprofessionele en zelfs ongepaste bejegening van patiënten.

Inmiddels zijn er voldoende artsen aangesteld, zag de inspectie, en is de hele personeelsbezetting op orde. Er is een systeem gekomen om incidenten intern te melden. Verder heeft het ziekenhuis een nieuw systeem voor elektronische patiëntendossiers en voor het voorschrijven van medicijnen. Deze systemen werken stabiel en zijn goed toegankelijk en overzichtelijk voor alle verpleegkundigen en artsen, stelde de inspectie vast.

„Ook het cultuurverschil in de bejegening van patiënten tussen zorgpersoneel en penitentiair inrichtingswerkers heeft de volle aandacht.” Samenwerking binnen en tussen de verschillende medewerkers wordt nu „gestimuleerd, net zoals het aanspreken van elkaar op onwenselijk gedrag”, constateerde de inspectie.