Gevangenisstraf voor veroorzaken dodelijk ongeluk in Utrecht

Een 26-jarige man uit Utrecht is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar en acht maanden voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeluk in zijn woonplaats. Bij dat ongeluk in december 2017 op de Kardinaal de Jongweg kwam een jonge vrouw uit die stad om het leven.

Volgens de rechtbank Midden-Nederland staat vast dat de Utrechter destijds met hoge snelheid door de bebouwde kom reed. Op een kruising verloor hij de macht over het stuur en botste frontaal op de auto van het slachtoffer, die op weg was naar haar werk. De auto van de vrouw kwam in het water terecht. Zij overleed elf dagen later aan de gevolgen.

De verdachte vluchtte na de aanrijding en meldde zich pas na elf dagen bij de politie. Volgens de rechtbank heeft de verdachte zich die nacht niet om het slachtoffer bekommerd. Omdat hij heeft nagelaten hulp te bieden, heeft het slachtoffer langer dan nodig in haar auto onder water gelegen en is als gevolg daarvan overleden, aldus de rechtbank. Dat wordt als doodslag aangemerkt.

De officier van justitie eiste eerder acht jaar gevangenisstraf.

Volgens de rechtbank kunnen roekeloosheid en het rijden onder invloed niet worden bewezen. Wel kreeg de verdachte nog een rijontzegging van vijf jaar opgelegd en moet hij de nabestaanden een schadevergoeding betalen.