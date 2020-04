Gevangenisstraf en boete voor ‘coronahoester’ Etten-Leur

Een man die afgelopen zaterdag in Etten-Leur een agent opzettelijk in zijn gezicht had gehoest terwijl hij riep dat hij ‘corona heeft’, is veroordeeld tot vier weken gevangenisstraf waarvan twee weken voorwaardelijk. Ook moet de man 350 euro schadevergoeding betalen. Dat meldt de politie.

De dader is een 25-jarige man uit Rijsbergen. Hij was aangehouden, samen met een 19-jarige vrouw, op verdenking van het stelen van een auto. Hij verzette zich tegen aanhouding en werd daarop naar een cellencomplex overgebracht. Daar aangekomen, vond het hoestincident plaats.

De verdachte is via snelrecht veroordeeld. Omdat het coronavirus rondgaat, wordt hoesten gezien als zware mishandeling, aldus de politie. De verdachte heeft zijn straf direct opgelegd gekregen en moet de twee weken meteen uitzitten. Het onderzoek naar de autodiefstal wordt voorgezet.