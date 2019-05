Gevangenissen scherpen regels aan na zaak Michael P.

In gevangenissen in onder meer Zwolle, Zutphen en Lelystad zijn de verlofregels flink aangescherpt. Gedetineerden die zijn veroordeeld voor ernstige gewelds- en zedendelicten komen minder snel in aanmerking voor verlof, moeten terug naar een strenger gevangenisregime of verblijven daar langer. De aanscherping is het gevolg van de fouten die zijn gemaakt in de zaak rond Michael P. uit Zeewolde, de moordenaar van Anne Faber.

Dat blijkt uit een brief die vanuit de Dienst Justitiële Inrichtingen die naar alle directeuren van gevangenissen is gestuurd en die in bezit is van de krant De Stentor. Het gaat om gedetineerden die onder meer zijn veroordeeld voor moord, mishandeling, diefstal met geweld of verkrachting en die voor het laatste deel van hun straf naar een forensische kliniek zouden gaan met meer vrijheden. Volgens Justitievakbond Juvox wordt ook bij criminelen die niet naar een kliniek gaan, nauwgezetter gekeken naar verlofregelingen.