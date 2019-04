Gevangenisontsnapping eindigt in isoleercel

Een gedetineerde heeft dinsdag een vergeefse poging gedaan om te ontsnappen uit de gevangenis in het Drentse Veenhuizen. Hij wist zich op het terrein van gevangenis Norgerhaven te verstoppen in een vrachtwagen die containers met vet kwam ophalen. Zijn vrijheidsdrang deed hem uiteindelijk in een isoleercel belanden.

„Elk voertuig wordt grondig gecontroleerd voordat het de gevangenis verlaat. Tijdens die controle werd hij ontdekt”, bevestigt een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) na berichtgeving door RTV Drenthe. „We zijn blij dat de poging is mislukt en de procedures goed werkten. Het was een kortstondig avontuur.”

De gevangene moet nu tijdelijk in de isoleercel voor zijn ontsnappingspoging. Ontsnappen is namelijk een overtreding van de gevangenisregels. Strafbaar is het niet.