Gevangenis in Vught aangewezen als veiligheidsrisicogebied

Burgemeester Roderick van de Mortel van Vught heeft de omgeving rond de extra beveiligde inrichting (EBI) in de Brabantse plaats aangewezen als zogenoemd veiligheidsrisicogebied. Volgens de gemeente is dit gebeurd op advies van de politie en het Openbaar Ministerie.

Het gebied kent een verhoogd risico op overtredingen en/of verstoring van de openbare orde. De officier van justitie kan de politie nu bevel geven om tot preventief fouilleren in het gebied over te gaan. Met de aanwijzing wil de burgemeester de veiligheid van inwoners, medewerkers en bezoekers waarborgen, aldus de gemeente.

Zware criminelen zoals Willem Holleeder en Ridouan Thagi zitten vast in Vught. Sinds Taghi in Vught zit, is de beveiliging al opgevoerd. Volgens het Team Criminele Inlichtingen (TCI) zou hij nog vóór zijn aanhouding geld hebben betaald om hem met zware wapens te bevrijden uit de EBI. Eerder dit jaar is in het Gelderse Zutphen geprobeerd om mocromaffia-kopstuk Omar L. te laten ontsnappen. Die poging mislukte. Sindsdien verblijft Omar L. ook in Vught.